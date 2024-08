Hamas sceglie la linea dura: Sinwar nuovo capo

Con la decapitazione dei precedenti vertici, l'amico Muhammed Deif e ora di Haniyeh, Sinwar simbolo dell'ala militare di Hamas, fautore dell'alleanza con l'Iran e gli sciiti della regione, probabilmente non sceglierà la via della mediazione. La sua nomina insomma per gli analisti non è una buona notizia per chi sperava in una tregua e nel rilascio degli ostaggi israeliani.