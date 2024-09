Hamas pubblica un video dell'ostaggio ucciso Hersh Goldberg-Polin

Hamas ha diffuso un video dell'ostaggio ucciso Hersh Goldberg-Polin. La sua famiglia ha dato l'ok alla pubblicazione sui media israeliani, con la speranza che serva da "campanello d'allarme" affinché il mondo agisca per il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza. "Nessun'altra famiglia dovrebbe sopportare quello che abbiamo passato noi", si legge in una dichiarazione della famiglia del 23enne americano-israeliano. A differenza di un precedente filmato in ebraico diffuso da Hamas ad aprile, in quest'ultimo Goldberg-Polin parla inglese. Si presenta, dice di essere nato a Berkeley, in California, che attualmente vive a Gerusalemme, in Israele, e di avere la doppia cittadinanza statunitense e israeliana.