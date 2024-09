Hamas: "Ai negoziati non porremo nuove richieste"

Hamas ha affermato la sua disponibilità a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con Israele partendo da una proposta degli Stati Uniti, aggiungendo: "ai negoziati non porremo nuove richieste". Intanto l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unrwa) palestinesi ha reso noto che sei suoi dipendenti sono stati uccisi in due raid aerei israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, precisando che si tratta del "più alto numero di vittime tra i nostri dipendenti in un singolo incidente" durante la guerra.