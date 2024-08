Hamas e il vuoto di potere: divisioni interne

Hamas decapitato, anzi no. È come un essere dalle tante teste il movimento che governa la Striscia di Gaza, resistente ai continui colpi che ricevono i suoi leader, eliminati uno dopo l'altro dagli israeliani. In seguito all'uccisione dello storico capo Ismail Hanyieh si è creato un vuoto di potere che il movimento adesso - diviso al suo interno - ha fretta di colmare in un momento critico, nel bel mezzo cioè dei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia