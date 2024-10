Si scrive “ottobre” e si legge “Halloween”. Il mese più dark dell'anno si avvicina alla sua notte spaventosa sulle note di una danza tanto elegante quanto macabra come quella di Natalie Portman ne Il Cigno Nero. Inizia così la corsa al costume più bello. E perché non lasciarsi ispirare da una bellezza da brivido come quella della Sposa di Frankenstein? Un vero classico intramontabile.