Halloween, le spettacolari decorazioni di un'abitazione attirano centinaia di persone

Come avviene dal 2017, anche quest'anno Toby Whittle, 27 anni, di Macclesfield, Cheshire, supervisore del servizio clienti all'aeroporto di Manchester, e suo padre, Andy, 55 anni, responsabile dei ricambi in un garage BMW, hanno trasformato la loro casa bifamiliare in uno spettacolo di Halloween. Il duo ha già speso 100 sterline in decorazioni inquietanti e 75 sterline in dolci per le centinaia di persone che si affolleranno alla loro porta di casa il 31 ottobre.