Anche se non è proprio il momento delle prelibatezze di Halloween, è sicuramente il periodo delle zucche allo zoo dell'Oregon a Portland. Una famiglia di tre rinoceronti si è divertita a schiacciarle e sgranocchiarle giocosamente per celebrare l'inizio della stagione della festa celtica che oltre a divertire gli Stati Uniti spopola anche in Europa.