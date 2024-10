Russia, Guterres a Putin: "Sono qui per la pace"

Solo una stretta di mano frettolosa a favore di telecamere, poi via, nessun'altra immagine dell'incontro privato di Antonio Guterres con Vladimir Putin. Ma non è bastato al segretario generale dell'Onu per evitare la pioggia di critiche, Guterres sotto accusa da più parti di essersi inchinato al presidente russo. "Sono qui solo per la pace", si è difeso Guterres. L'occasione è il vertice dei Brics, i paesi in via di sviluppo, ospitato a Kazan.