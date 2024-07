Guida ubriaco e senza patente: va a sbattere e muore la figlia di 3 anni

La famiglia tornava a casa da una serata in pizzeria quando Rosario Brusa, un fabbro di 40 anni, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un muro nei pressi di Villabate, comune alle porte di Palermo. Così è morta la figlia di 3 anni che stava in auto in braccio alla madre. A bordo c'erano anche il fratellino gemello senza seggiolone e un altro figlio di 14 anni, tutti rimasti illesi. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest, senza patente e assicurazione per l'auto.