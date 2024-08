Guerra tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev

La situazione è ancora indefinita nella regione di Kursk, dove i soldati di Mosca non sono al momento riusciti a fermare l'avanzata ucraina. In due giorni bombardati due ponti sul fiume Sejm, infrastrutture vitali per gli approvvigionamenti russi. Mosca ha accusato Kiev di voler lanciare un assalto alla centrale nucleare di Kursk. Il governo ucraino afferma di aver respinto una serie di attacchi sulla capitale con missili balistici nordcoreani.