Guerra in medioriente, raid israeliano su Khan Younis: decine di vittime

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 282. Strage in un campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza: un massiccio bombardamento israeliano ha causato decine di morti. Il premier israeliano Netanyahu ammette di non avere la certezza sull'eliminazione di Deif. Hamas in una nota: "È Netanyahu che vuole bloccare la strada verso un accordo che fermi l'aggressione contro il nostro popolo".