Guerra a Gaza, esercito d'Israele: "Attaccati edifici di Hezbollah in Libano"

L'esercito di Israele ha fatto sapere di aver attaccato "edifici di Hezbollah in Libano". Una nave Usa è pronta a evacuare gli americani in Libano. Da quanto riporta la testata Al Jazeera: “Undici morti e quaranta feriti in un raid di Israele a Rafah”. Tre operatori della protezione civile sono stati uccisi a Gaza. "Il rischio di una guerra in Libano non è mai stato alto come in questo momento", ha detto un alto funzionario dell'intelligence statunitense