Groenlandia, un'enorme frana fa tremare la Terra per 9 giorni

Per "colpa" della Groenlandia la Terra ha tremato per nove giorni nel settembre 2023. Una frana avvenuta in una remota regione orientale avrebbe infatti provocato uno tsunami che a sua volta avrebbe fatto vibrare la crosta terrestre, generando un misterioso segnale sismico registrato dalle stazioni di tutto il mondo e inizialmente classificato come "Uso", cioè "oggetto sismico non identificato".