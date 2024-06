Grecia, incendi e caldo in diverse regioni

Incendi e caldo minacciano la Grecia. Sull'isola di Idra i fuochi d'artificio"lanciati"da uno yacht hanno provocato"un incendio in una pineta. Tredici persone sono state arrestate per aver innescato le fiamme."Numerosi i danni provocati anche dai roghi che sono arrivati a lambire le abitazioni, come in alcuni comuni del Peloponneso a sud di Patrasso. Bruciate anche delle stalle mentre"la produzione di frutta e ortaggi è andata in fumo.