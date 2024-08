L'Italia ha inviato in Grecia due Canadair CL415 del Corpo nazionale e un contingente di 32 vigili del fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando in questi giorni alcune aree del Paese. I velivoli sono decollati dall'aeroporto di Ciampino diretti all'aeroporto di Elefsis per operare nella regione dell’Attica.