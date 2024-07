Grande attesa per il concerto di Taylor Swift, fan italiani in fibrillazione

Sold out da mesi, migliaia di fan in arrivo e boom di prenotazioni di biglietti ferroviari e di soggiorni: il 13 e il 14 luglio Milano accoglierà in due attesissimi concerti la superstar Taylor Swift con il suo "The Eras Tour". Fan da tutta Europa - uno su 4 dagli Usa - stanno per arrivare nel capoluogo lombardo che sarà preso d'assalto da una pacifica ondata di "Swifties".