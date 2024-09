Governo, stop alle tensioni: avanti tutta sul programma

Avanti tutta con il programma all'insegna della compattezza ed evitando passi falsi. L'ultimo pranzo di lavoro a Palazzo Chigi tra i leader del centrodestra è servito per lanciare un segnale di unità e fare il punto sulla legge di bilancio. Tutto questo mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia guardano con favore al piano proposto dall'ex premier Mario Draghi per delineare una nuova strategia industriale in Europa e salvarne la competitività. Un' Europa che per diventare più produttiva deve cambiare. Altrimenti- avverte Draghi- sarà una agonia.