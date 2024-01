Governo Meloni al bivio su balneari e ambulanti

di Ida Molaro

Nell’ultimo Cdm era andato in scena un braccio di ferro tra le due anime dell'esecutivo, quella più moderata e quella invece pronta ad andare alla battaglia con la Commissione Ue. Sul Mes ha prevalso la seconda. Sui balneari una parte propende per la ricerca di un accordo e di una soluzione che possa evitare la procedura di infrazione. Con l'obiettivo di arrivare si' a una norma quadro che superi l'attuale confusione e sovrapposizione di misure. L'altra invece è pronta allo scontro, come ha lasciato intendere la reazione leghista dopo la lettera del Colle.