Gli Europe hanno regalato quasi due ore di spettacolo alla Trentino Music Arena, ripercorrendo i loro 40 anni di carriera. Joey Tempest e la band svedese hanno entusiasmato il pubblico con una scaletta di 16 brani, tra cui successi come Carrie, Rock the Night, Cherokee e l'immancabile The Final Countdown. L'evento ha attirato oltre 3mila fan da tutta Italia.