Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scoprono che diventeranno genitori: il video sui social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso sui social uno dei momenti più intensi delle ultime settimane: l'attimo in cui hanno scoperto che presto sarebbero diventati genitori. A condividere il video è stata Giulia, in un post pubblicato in occasione del 34esimo compleanno del compagno. "Grazie - ha scritto lei - per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri Papi".