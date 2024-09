Giulia Salemi si gode la meravigliosa New York sfoggiando il suo bel pancione. La showgirl è in attesa di un maschietto, assieme al compagno Pierpaolo Pretelli, e si trova negli Usa per motivi di lavoro. Tra uno shooting e l'altro, si gode i panorami mozzafiato della città, come mostrano i video pubblicati sui social.