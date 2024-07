Come a un concerto, Giulia De Lellis si è scatenata durante il party in Toscana per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quando dal palco hanno intonato "Gli Ostacoli del Cuore", di Elisa, l'influencer ha iniziato a cantare a squarciagola. Al matrimonio era invitato anche il suo ex Andrea Damante.