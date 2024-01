Giulia Cecchettin uccisa in auto da Turetta?

di Paolo Brinis

Dalle analisi gli esperti potranno capire se le coltellate alla giovane 22enne siano state inferte proprio all'interno della vettura.



Quel sabato sera, Filippo aggredì una prima volta l'ex fidanzata in un parcheggio di Vigonovo, poco distante dall'abitazione della giovane studentessa. Le telecamere installate nella zona artigianale di Fossò filmarono poi la seconda aggressione. Quindi la fuga. Il corpo venne ritrovato in un canalone di montagna in provincia di Pordenone mentre l'assassino - ora in carcere a Verona - venne fermato, dopo una settimana, in Germania dalla polizia tedesca.