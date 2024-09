Giulia Cecchettin, l'avvocato di Turetta: "Filippo in aula? In futuro è possibile"

Filippo Turetta non si è presentato alla prima udienza del processo a suo carico, davanti alla Corte d'Appello di Venezia, per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il suo avvocato Giovanni Caruso, intercettato dai giornalisti al suo arrivo in tribunale, ha dichiarato che è possibile che il suo assistito partecipi alle udienze in futuro. "Filippo Turetta lo vedremo mai in aula?" - "È possibile". Questa la risposta ai cronisti del legale.