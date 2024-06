Abbracci, commozione e fiocchetti rossi appuntati sul petto per dire no alla violenza contro le donne e poi un applauso che rompe il silenzio. Dal quartiere Folzano di Brescia l'ultimo addio a Giada Zanola, la madre di 33 anni morta dopo essere precipitata da un cavalcavia sull'autostrada A4 a Vigonza, provincia di Padova. Il compagno Andrea Favero è in carcere con l'accusa di omicidio.