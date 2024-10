Gip: "Piano Covid inidoneo, archiviate le accuse all'ex assessore Gallera"

Il Gip di Milano Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della Procura di Brescia, ha archiviato la posizione dell'ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera e l'ex direttore generale del Welfare lombardo Luigi Cajazzo in merito alla gestione della pandemia. Cadono così anche le ultime accuse per l'ex assessore ora consigliere regionale e presidente della commissione speciale Pnrr e per l'ex dg Cajazzo (ora direttore generale dell'Asst degli Spedali Civili di Brescia) indagati per rifiuto di atti d'ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal piano pandemico nazionale e regionale. Non ci fu né reato né dolo nella gestione della prima ondata di Covid in Lombardia. "Sono soddisfatto, il tempo è galantuomo", ha commentato il politico lombardo.