Giorno della Memoria, scontro sul rinvio dei cortei pro Palestina

di Gigi Sironi

Le reazioni sono state di rabbia. La prima è la sfida lanciata dai giovani palestinesi, che su Instagram annunciano che scenderanno comunque in piazza contro i divieti a Milano, Roma, Napoli e Cagliari. Già in mattinata, davanti alla sede Onu di Roma, un gruppo di attivisti ha posato delle pietre d'inciampo simili a quelle che ricordano le vittime dell'Olocausto, ma con i nomi dei morti a Gaza. E più tardi la polizia ha fermato chef Rubio, mentre andava a un sit-in pro Palestina davanti alla Farnesina con una tanica di sangue animale e dove alcuni partecipanti hanno poi tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele. Mentre a Milano comparivano scritte naziste a imbrattare il murale dedicato alla Shoah, monumento sfregiato per la quarta volta.

"Rispettiamo il diritto a manifestare, ma la questione ci preoccupa abbastanza", sono state le parole del premier Giorgia Meloni.