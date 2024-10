Giornata di shooting al mare per i fratelli Rodriguez

Una giornata a Forte dei Marmi tra pioggia e schiarite per i fratelli Rodriguez. Come mostrato da Cecilia nella storie su Instagram, si vedono Belen e Jeremias posare per una serie di scatti in riva al mare. La stessa Belen poi lancia un pugno di sabbia in direzione della sorella, a testimonianza del clima gioioso e scherzoso che accompagna il servizio dei tre fratelli, sempre uniti, tra scherzi e risate, anche nei momenti di lavoro.