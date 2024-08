Giorgia Meloni: "Contro Arianna mosse squallide e disperate"

La bomba l'ha lanciata Il Giornale diretto da Alessandro Sallusti che a tutta pagina ha titolato: "Vogliono indagare Arianna Meloni", sorella del presidente del consiglio. Il filone d'indagine? Traffico d'influenze, capo d'accusa dai contorni, molte volte, fumosi e labili. Il giornale parla esplicitamente di un'asse stampa-sinistra-procure, lo stesso che avrebbe esaminato passo passo la vita di Giorgia Meloni: senza trovare nulla però. E adesso? Torna ad accendersi il frullatore mediatico giudiziario che tanta parte ha avuto nella nostra vicenda politica? Vedremo, ma il premier non ci sta. "Contro Arianna mosse squallide e disperate, se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango costruendo teoremi a tavolino e sperando in inchieste fantasiose contro le persone a me più vicine, sarebbe gravissimo". Meloni è un fiume in piena: "D'altronde - sottolinea - è uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi".