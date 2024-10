Giorgetti: "Tagli o farò il cattivo, obiettivo 3 miliardi"

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, torna sui capisaldi della sua strategia di politica economica e, parlando alla festa del Foglio, non può essere più esplicito: se i colleghi di governo non presenteranno le proprie proposte per ridurre la spesa di ciascun dicastero, sarà il ministro dell'Economia a vestire i panni del "cattivo", a prendersi la responsabilità e a procedere con le sforbiciate. Sul piatto c'è l'obiettivo di reperire, secondo fonti di maggioranza, circa 3 dei 25 miliardi di cui sarà composta la legge di bilancio.