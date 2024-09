Giappone, coppia di panda ospite a Tokyo si prepara al ritorno in Cina

Una coppia di panda giganti finora di stanza in uno zoo di Tokyo si sta preparando per fare ritorno nella Cina continentale, previsto per la fine di settembre. Ri Ri e la sua compagna Shin Shin, entrambi di 19 anni, sono ospitati dal 2011 presso il Giardino Zoologico Ueno di Tokyo. La coppia era 'in prestito' fino al febbraio 2026, ma il governo metropolitano di Tokyo e la Cina hanno deciso di rimandarli a casa a causa della loro età e delle loro condizioni di salute, secondo quanto riferito dallo zoo. La coppia sarà in quarantena fino alla partenza e la sua salute sarà monitorata attentamente. Il pubblico potrà vedere i panda fino al 28 settembre, prima che lascino il Giappone.