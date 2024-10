Giappone, boom delle agenzie per aiutare a dimettersi

In Giappone, si sta registrando un fenomeno dilagante: quello dei dipendenti che si rivolgono a società di consulenza per lasciare la loro scrivania. I numeri sono impressionanti. Secondo il ministero del Lavoro, il 30 per cento dei neolaureati lascia il posto nei primi tre anni, per farlo uno su sei - nell'ultimo anno - si è appoggiato a una di queste agenzie perché subiva minacce da parte del proprio capo.