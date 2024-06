Per una filosofa rock come lei, l'età è facoltativa, ma noi le auguriamo buon compleanno lo stesso: perché Gianna Nannini compie 70 anni. Nata il 14 giugno del '54 a Siena, con la sua energia e la sua musica ha travolto il panorama italiano e internazionale, diventando non solo una cantautrice di grandissimo successo, ma un simbolo di indipendenza femminile