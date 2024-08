Due giorni di festa in Sardegna. Così Gianluca Vacchi ha celebrato i suoi 57 anni. L'imprenditore ha organizzato, la sera prima, una cena a Porto Rotondo per aspettare la mezzanotte. Poi, il giorno dopo, ecco il white party in spiaggia. Con lui c'erano la compagna Sharon Fonseca, la figlia Blu Jerusalema, di tre anni, e tanti amici vip, tra cui Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.