Nemmeno un giorno di carcere nè in cella nè ai domiciliari. E' sempre stato un uomo libero Giacomo Bozzoli, l'assassino di Mario Bozzoli, suo zio. Eppure fin dall'inizio del processo è anche sempre stato l'unico indiziato per quel delitto: condannato all’erogastolo in primo e secondo grado. Mai però per lui è stata richiesta alcuna misura cautelare.