Dopo un primo interrogatorio, Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli, è stata sentita ancora in procura. "Sono sicura che Giacomo sia innocente" ha detto. Ma non avrebbe aggiunto nulla di nuovo. Molti, anzi, i "non ricordo" e le lacune. Presto verrà sentita in modalità protetta anche il figlio della coppia che ha appena compiuto 10 anni.