Giacomo Bozzoli in fuga: le immagini del Suv con moglie e figlio

A bordo del suo suv Maserati, insieme alla moglie e al figlio, Giacomo Bozzoli, condannato lunedì scorso, in via definitiva, all'ergastolo per l'omicidio di suo zio Mario, ha lasciato la propria villa, sulle colline del Garda, il 23 giugno. A confermarlo, le telecamere di sorveglianza di Desenzano, che hanno registrato il passaggio della vettura alle 5.53 del mattino.