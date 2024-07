Scappa in Spagna, a un passo dalle navi che salpano verso paesi extra Schengen, ma poi decide di tornare indietro. Arriva in Italia, ma non si costituisce. Prepara i soldi per la fuga, ma lo trovano in casa, nascosto nel cassettone del letto. La fuga di Giacomo Bozzoli è un enigma, una latitanza durata 11 giorni.