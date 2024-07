Giacomo Bozzoli: il depistaggio, la fuga preparata da anni e i dubbi

Il nome di Giacomo Bozzoli risulta nel registro clienti di un hotel di una località della Spagna dal 20 al 30 giugno scorsi. L'imprenditore 39enne, riconosciuto come l'assassino di suo zio Mario, sarebbe quindi arrivato all'albergo in Spagna 10 giorni prima che la Cassazione confermasse, per lui, la condanna all'ergastolo. Ma chi ha presentato alla reception dell'albergo la carta di identità poi trasmessa alle autorità spagnole? Si trattava davvero di Giacomo Bozzoli?