Germania: stretta su migranti e coltelli

La Germania ha rimpatriato 28 afghani che erano stati condannati per reati diversi e colpiti da decreto di espulsione. Una prima manifestazione concreta del pugno duro annunciato sui migranti. Non è passata neppure una settimana dalla strage di Solingen, che il governo di Olaf Scholz ha lanciato una stretta sulle armi e sui migranti. Si inasprisce il divieto dei coltelli che saranno proibiti alle feste popolari, sui treni e sui trasporti a lunga percorrenza in genere.