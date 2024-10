Germania, rimpatriati 130 cittadini tedeschi dal Libano

La Germania ha rimpatriato 130 cittadini dal Libano, atterrati all'aeroporto di Francoforte. Le autorità hanno dichiarato in un comunicato che l'aereo ha portato a Beirut 5 tonnellate di aiuti, in particolare attrezzature mediche. Lunedì era già arrivato sul suolo tedesco un altro aereo che ha riportato in Germania 111 persone, tra famiglie di diplomatici tedeschi, personale non essenziale e tedeschi considerati "particolarmente in pericolo", soprattutto per problemi medici. I ministeri hanno dichiarato che saranno preparati altri voli in caso di necessità.