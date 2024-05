Attacco con un coltello a Mannheim, in Germania. "Apparentemente non è in pericolo di vita" Michael Stürzenberger, l'attivista anti-Islam di 59 anni colpito e ferito, secondo quanto detto al sito di Bild dalla tesoriera di Pax Europa, Stefanie Kizina. Per il quotidiano tedesco, sono rimaste ferite "almeno sei persone, incluso l'aggressore" e "tutte sono state portate in ospedale".