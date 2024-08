Gerardina Trovato, il ritorno sul palco e l'appello ai fan: "Non abbandonatemi"

Tuta e scarpe da tennis, Gerardina Trovato torna sulla scena musicale con i segni delle battaglie affrontate negli anni, e la trasparenza di chi non ha paura a mostrarsi così com’è. Quest’estate è in tour nella sua Sicilia e in un video sui social si racconta. In quegli occhi c’è la sua storia. L’esordio nel '93 con Ma non ho più la mia città, poi altre canzoni amatissime. Un successo che però ha dovuto fare i conti con le difficoltà ad adattarsi all’industria musicale. Nel 2016 parlò anche della sua malattia: una grave depressione che l’ha inchiodata per anni al letto, e i suoi problemi finanziari e famigliari. Il suo appello in poche ore ha ricevuto più di 20mila commenti: per una volta senza i soliti odiatori da tastiera, per una volta il web è unito nel sostenerla.