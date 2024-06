"Geolier conquista lo stadio Maradona di Napoli. Il rapper partenopeo, con il suo primo show, ha aperto la "tripletta" di repliche nell'impianto di Fuorigrotta - 145mila presenze complessive - con un concerto che ha entusiasmato i fans, trasformando il prato e le tribune, sold out da tempo per le tre date, in una immensa discoteca.