Via libera agli incontri "politici" chiesti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta presentata tramite il legale Stefano Savi. Si tratta di colloqui, primo caso finora, per parlare di questioni "solo politiche" e non amministrative.