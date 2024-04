26 aprile 2024 15:00

Genova, tir si ribalta in mezzo alla strada

Un tir si è ribaltato a Genova, non distante dal casello autostradale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale medico-sanitario. Lievemente ferito l'autista del mezzo pesante trasferito in ospedale in codice giallo.