GB al voto: il Paese pronto a voltare pagina?

Il Labour verso una vittoria schiacciante, i tories sconfitti dopo 14 anni al potere. Salvo colpi di scena, sarà questo il risultato delle elezioni nel Regno Unito, come annunciato da tempo ormai da tutti i sondaggi d'opinione. La Gran Bretagna sembra pronta a voltare pagina: 48 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne giovedì per rinnovare la Camera dei comuni in un voto anticipato voluto dal primo ministro uscente Rishi Sunak.