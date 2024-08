Gb, proteste in diverse città:"disordini e agenti feriti

Disordini, violenze e agenti feriti sono stati segnalati in diverse delle oltre 30 proteste di piazza in corso nel Regno Unito, molte delle quali organizzate da attivisti di estrema destra dopo l'accoltellamento a Southport, in Inghilterra, costato la vita a tre bambine. Tafferugli sono scoppiati a Belfast e a Nottingham, mentre a Liverpool e Hull diversi agenti di polizia sono rimasti feriti. A scatenare le violenze sarebbero state delle fake news sui social che attribuivano la strage a un immigrato clandestino islamico.