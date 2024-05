17 maggio 2024 12:00

Gazzelle, lʼannuncio a sorpresa durante il live allʼArena di Verona

Dal palco di un'Arena di Verona totalmente sold out e circondato dal calore dei suoi fan, Gazzellle ha annunciato due importanti e speciali eventi per l'estate del 2025: il 7 giugno sarà in concerto al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.