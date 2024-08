La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 322. La delegazione israeliana presente ai colloqui al Cairo, guidata dal capo del Mossad, Dedi Barnea, e dal capo dello Shin Bet, Ronan Bar, è tornata in Israele giovedì sera. Ora l'Egitto trasferirà una proposta aggiornata per il corridoio Filadelfia (la zona cuscinetto tra Egitto e Israele) al leader di Hamas, Yahya Sinwar.